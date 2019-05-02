رياضة | حكاية علي معلول مع عقم مهاجمي الأهلي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حكاية علي معلول مع عقم مهاجمي الأهلي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد الدولي التونسي علي معلول النادي الأهلي لفوز مثير على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين للدوري العام العام.

كان الأهلي قد تقدم بالهدف الأول عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 45، قبل أن يتعادل إسلام جمال للجيش في الدقيقة 55، وفي الدقيقة 89 أحرز علي معلول هدف الفوز للمارد الأحمر ليواصل الفريق زحفه نحو اللقب الرابع على التوالي.

ويتصدر علي معلول قائمة هدافي النادي الأهلي في الموسم الحالي برصيد 6 أهداف متفوقًا على مراون محسن الذي يحتل المرتبة الثانية برصيد 5 أهداف ووليد أزارو صاحب المركز الثالث برصيد 4 أهداف.

علي معلول خاض في الموسم الحالي مع الأهلي 28 مباراة في بطولتي الدوري ودوري الأبطال، أحرز فيهم 8 أهداف وصنع 9 أهداف ليواصل الدولي التونسي مسلسل تألقه مع المارد الأحمر.

خناقة بين الأهلي والزمالك على خليفة محمد صلاح

دخل ناديا الأهلي والزمالك في حرب شرسة على ضم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب الملقب بخليفة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويخطط الأهلي والزمالك لضم خليفة محمد صلاح في ظل حاجتهما الشديدة لجناح مميز وإن كان الأحمر بدأ المفاوضات منذ يناير الماضي.

واقترب طاهر محمد طاهر من العودة والانتظام في التدريبات الجماعية مع المقاولون العرب، بعد العملية الجراحية التي خضع لها في غضروف الركبة.

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رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب"

رفض رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي فكرة الاستمرار بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي رغم رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في بقائه.

وتمسك رمضان صبحي بالرحيل بعد نهاية هذا الموسم لرغبته في العودة للعب في أوروبا لتحقيق حلمه وإثبات ذاته.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة 6 شهور على أمل الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن الفريق خرج منه على يد صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية.

مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي

انقلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على جونيور أجايي جناح الفريق لتراجع مستواه في مباريات الدوري المصري.

وفوجيء مارتن لاسارتي بتراجع رهيب في مستوى جونيور أجايي مما أثر على شكل الأهلي هجوميًا لذلك أبدى غضبه الشديد من هذا التدهور.

وطلب لاسارتي من جونيور أجايي التركيز وعدم فقد الكرة بسهولة كما يحدث منه في الفترة الأخيرة.