رياضة | اتحاد الكرة يكشف موعد انطلاق بطولة الدوري في الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الكرة يكشف موعد انطلاق بطولة الدوري في الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن موعد انطلاق بطولة الدوري المصري في الموسم المقبل 2019-2020.

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وقال عامر حسين في تصريحات تليفزيونية:" أن مسابقة الدورى للموسم المقبل ستنطلق فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل، مشددا على صعوبة إلغاء مسابقة كأس مصر".

وعن موعد انتهاء الموسم الحالي أوضح رئيس لجنة المسابقات، إنه فى حالة تأهل الزمالك لنهائى الكونفدرالية الأفريقية، سيظل الدورى معلق لحين خوض الأبيض المباراتين المؤجلتين له، أما فى حالة توديع البطولة أمام النجم فسينتهى الدورى يوم 3 يونيو المقبل، قبل معسكر المنتخب الوطنى استعدادًا لأمم أفريقيا 2019.