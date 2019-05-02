رياضة | مدرب مصري لخلافة طلعت يوسف في المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب مصري لخلافة طلعت يوسف في المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أكد اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة أن جمال عمر المدير الفني المؤقت للفريق الفيومي سيقود الفريق حتى نهاية الموسم وخاصة بعد الأداء المتميز الذي ظهر به الفريق في لقاء بيراميدز الأخير.
وتعادل مصر المقاصة مع بيراميدز بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما أول أمس ضمن مباريات الدوري العام، ليتأزم موقف بيراميدز في صراع المنافسة على اللقب مع الأهلي والزمالك.
وقال "عبدالسلام" في تصريحات خاصة إنه إدارة النادي تدرس في الفترة الحالية بعض السير الذاتية لعدد من المدربين من أجل تولي المهمة الفنية للفريق خلفا لطلعت يوسف، مشيرا إلى أن المجلس قرر استمرار جمال عمر في منصبه لنهاية الموسم".
وأوضح عبدالسلام أن المدير الفني القادم لمصر المقاصة سيكون مدرب وطني ولا توجد أي نية للتعاقد مع مدرب أجنبي.
وأشار إلى أن إدارة ناديه لم تتلقى أي عروض رسمية للغاني جون أنطوي مهاجم الفريق للرحيل خلال الانتقالات الصيفية القادمة، مؤكدا ترحيبه برحيل أي لاعب إذا وصله عرض مغري بما يتناسب مع طموحات النادي المالية بجانب موافقة الجهاز الفني على ذلك.