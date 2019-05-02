رياضة | مدرب مصري لخلافة طلعت يوسف في المقاصة

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أكد اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة أن جمال عمر المدير الفني المؤقت للفريق الفيومي سيقود الفريق حتى نهاية الموسم وخاصة بعد الأداء المتميز الذي ظهر به الفريق في لقاء بيراميدز الأخير.

وتعادل مصر المقاصة مع بيراميدز بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما أول أمس ضمن مباريات الدوري العام، ليتأزم موقف بيراميدز في صراع المنافسة على اللقب مع الأهلي والزمالك.

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