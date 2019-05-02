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رياضة | فرديناند: كابوس كامب نو سيطارد صلاح ونجوم ليفربول

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قالد ريو فرديناند لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق،أن الكوابيس ستظل تطارد نجوم فريق ليفربول وفي مقدمتهم الدولي المصري محمد صلاح بعد الفرص التي أضاعوها في مباراة الأمس أمام فريق في .

 

وكان لاعبو ليفربول قد تسابقوا في اهدار الفرص أمام برشلونة بالأمس.

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وأكمل "فرديناند" في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "ليفربول خلق فرصًا، ولكنهم يحتاجون إلى إنهاءها بشكل على أعلى مستوى".

 

وتابع فرديناند: "لاعبو ليفربول الذين أهدروا تلك الفرصة لن يستطيعون النوم الليلة، ستطاردهم الكوابيس، هناك محمد صلاح الذي تألق بشكل كبير ولكن تير شتيجن كان رائعًا مرة أخرى في اللقاء".

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