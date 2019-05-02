رياضة | فرديناند: كابوس كامب نو سيطارد صلاح ونجوم ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرديناند: كابوس كامب نو سيطارد صلاح ونجوم ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالد ريو فرديناند لاعب فريق مانشستر يونايتد السابق،أن الكوابيس ستظل تطارد نجوم فريق ليفربول وفي مقدمتهم الدولي المصري محمد صلاح بعد الفرص التي أضاعوها في مباراة الأمس أمام فريق برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وكان لاعبو ليفربول قد تسابقوا في اهدار الفرص أمام برشلونة بالأمس.

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وأكمل "فرديناند" في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "ليفربول خلق فرصًا، ولكنهم يحتاجون إلى إنهاءها بشكل على أعلى مستوى".

وتابع فرديناند: "لاعبو ليفربول الذين أهدروا تلك الفرصة لن يستطيعون النوم الليلة، ستطاردهم الكوابيس، هناك محمد صلاح الذي تألق بشكل كبير ولكن تير شتيجن كان رائعًا مرة أخرى في اللقاء".