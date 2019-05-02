رياضة | محمد صلاح يفشل في "كسر" رقم النني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يفشل في "كسر" رقم النني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق ليفربول الإنجليزي في فخ الهزيمة أمام مضيفه برشلونة الإسباني بثلاثية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد "كامب نو" ضمن مباريات الذهاب للدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفشل الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول في كسر الرقم المسجل باسم مواطنه محمد النني لاعب أرسنال الإنجليزي كأول لاعب مصري يسجل هدفًا أمام برشلونة على ملعب "كامب نو" بجانب أن هدف النني في مرمى الفريق الكاتالوني كان في مباراة رسمية.