رياضة | محمد صلاح يواصل سجله النظيف أمام برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد صلاح يواصل سجله النظيف أمام برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي تاريخه الأسود أمام برشلونة الإسباني للمباراة الثانية على التوالي بعدما فشل في التسجيل خلال لقاء ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وفشل محمد صلاح في التسجيل للمرة الثانية أمام برشلونة بعدما لعب مع روما الإيطالي في دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا موسم 2015 – 2016 على ملعب الأولمبيكو وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

ماذا قدم محمد صلاح في مباراة برشلونة وليفربول

- حصل محمد صلاح على تقييم 7.7 درجة من 10 درجات

- سدد محمد صلاح 4 كرات من بينها واحدة في العارضة وواحدة على المرمى و2 تم اعتراضهم من قبل الدفاع.

- مرر محمد صلاح 34 تمريرة من بينها 32 صحيحة بالإضافة إلى صناعة فرصة لليفربول

- راوغ محمد صلاح 8 مرات أمام برشلونة من بينها 7 بشكل دقيق، فضلًا عن الفوز بصراع هوائي مع مدافعي برشلونة من أصل اثنين.

ماذا قدم محمد صلاح في مباراة روما وبرشلونة

- شارك محمد صلاح في مباراة روما وبرشلونة بمركز الجناح الأيمن في البداية وانتقل للظهير الأيسر تارة وخلف المهاجم دجيكو تارة أخرى.

- قطع محمد صلاح 10.424 متراً في مباراة روما وبرشلونة ولم يسجل أي أهداف

- شن محمد صلاح 3 هجمات على مرمى برشلونة وأربك جوردي ألبا الظهير الأيسر للفريق الذي يتجدد الصدام معه يوم الأربعاء المقبل.

- مرر محمد صلاح في مباراة روما وبرشلونة 22 تمريرة فقط من بينها 16 تمريرة صحيحة و6 تمريرات خاطئة، بنسبة نجاح 73% وذلك بسبب استحواذ البرسا على الكرة معظم الوقت.

لم ينجح محمد صلاح في تحقيق أي محاولة على مرمى فريق روما بأي كرة بين القائمين والعارضة، لكنه سدد كرة وحيدة مرت بجوار مرمى تير شتيجن

- وقع في التسلل مرة واحدة خلال مباراة برشلونة وروما

أشهر ركلات جزاء محمد صلاح المثيرة للجدل

رصدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أشهر حالات سقوط محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي داخل منطقة الجزاء خلال هذا الوسم والتي حصل في بعضها على ركلات جزاء بينما تجاهل الحكام حالات أخرى.

مباراة كارديف وليفربول

أعاق موريسون مدافع كارديف محمد صلاح داخل منطقة الجزاء، وقام في إحدى اللقطات بحصار صلاح بذراعيه، ومنعه من التحرك بحرية واحتسبها الحكم ركلة جزاء.

مباراة ليفربول وتشيلسي

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حاول محمد صلاح الحصول على ركلة جزاء في الشوط الأول، بعد سقوطه على الأرض، مدعياً تعرضه لإعاقة من ديفيد لويز مدافع تشيلسي، ولكن الحكم لم يحتسب شيئًا وكان قراره صحيحًا.

مباراة ليفربول ونيوكاسل

تعرض محمد صلاح لإعاقة خفيفة من مدافع نيوكاسل باول دوميت، إلا أن الحكم كريج بوسون احتسب الكرة ركلة جزاء، وهو ما أثار غضب الإسباني رافائيل بنيتيز، مدرب نيوكاسل لكن الصحيفة رأت أن الكرة لا تكن تستحق ركلة جزاء على الإطلاق.

مباراة ليفربول وأرسنال

فاز ليفربول 5/1، وحصل محمد صلاح على ركلة جزاء أحرز منها الهدف الرابع قبل نهاية الشوط الأول، بعد احتكاك مع مدافع الجانرز سوكراتيس ورأت الصحيفة أن الكرة لا تستحق ركلة جزاء.

مباراة برايتون وليفربول

فاز ليفربول بهدف نظيف من ركلة جزاء حصل عليها ونفذها محمد صلاح، حيث ارتكب الألماني باسكال جروس، مدافع برايتون خطأ واضحًا ضد صلاح داخل المنطقة ورأت الصحيفة أنها ركلة جزاء.

مباراة ليفربول وكريستال بالاس

فاز ليفربول بعد لقاء مثير 4/3، وسقط محمد صلاح داخل منطقة الجزاء بعد احتكاك مع مدافع بالاسن الفرنسي مامادو ساخو، ولم يحتسب الحكم ركلة جزاء، وكان القرار صحيحًا

الهزيمة التي صنعت إمبراطورية ليونيل ميسي

مثلت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وبرشلونة الإسباني نقطة فارقة في تاريخ ليونيل ميسي نجم البرسا وحياته الكروية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن ميسي كان موهبة مثيرة للاهتمام في موسم 2007-2008 عندما لعب برشلونة مع مانشستر يونايتد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك ميسي أساسيًا في مباراة الإياب بأولد ترافورد رفقة صامويل إيتو، بينما ظل الفرنسي تييري هنري على مقاعد البدلاء، إلا أن برشلونة خسر بنتيجة 0-1 وودع البطولة الأوروبية في هذا الموسم.

وتسببت هذه الخسارة في انتهاء مشروع الهولندي فرانك ريكارد ببرشلونة، وبداية مشروع جديد رفقة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وفي الموسم التالي رحل رونالدينيو نجم برشلونة وقتها، بينما أصبح ميسي هو رهان جوارديولا الأول وتحول البرغوث من إحراز 16 هدفًا بموسم 2007-2008 إلى 36 هدفًا في 2008-2009.

ويخطط ميسي إلى عدم تكرار الهزيمة أمام الشياطين الحمر عندما يلتقي الفريقان، غدًا الأربعاء، في ذهب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بملعب "أولد ترافورد".