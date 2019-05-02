رياضة | أهم مباريات اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم مباريات اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد اليوم الخميس 2 مايو بعض المباريات في البطولات الأوروبية المختلفة، والتي تعد حاسمة في مشوار جميع البطولات على مستوى العالم.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" أهم مباريات اليوم الخميس 2 مايو في جميع المنافسات العالمية والأفريقية والعربية.

- الدوري الأوروبي :- أرسنال vs فالنسيا .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD. Advertisements اينتراخت فرانكفورت vs تشيلسي .. في الساعة 9 مساءً عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD. - الدوري المصري :- إنبي vs بتروجيت .. في الساعة 7 مساءً عبر قناة أون سبورت الرياضية. _ نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين:- الاتحاد vs التعاون في السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة عبر قناة السعودية الرياضية.

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