رياضة | مارتن لاسارتي أمام "أجانب" الدوري لا يسر عدوا ولا حبيبا (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مارتن لاسارتي أمام "أجانب" الدوري لا يسر عدوا ولا حبيبا (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل نادي الأهلي سلسلة انتصاراته بعد الفوز على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء، على استاد المكس بالأسكندرية، ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين للدوري المصري.

تقدم الأهلي بالهدف الأول عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 46، قبل أن يدرك إسلام جمال التعادل لطلائع الجيش في الدقيقة 55 من عمر اللقاء، وفي الدقيقة 88 أحرز علي معلول هدف الفوز المارد الأحمر من تصوية قوية من خارح منطقة الجزاء.

ووصل الأهلي إلى المركز الثاني برصيد 64 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب الصدارة، بينما يتوقف رصيد طلائع الجيش عن النقطة 34 في المركز الثالث عشر.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" كشف حساب مارتن لاسارتي مع الأهلي أمام المدربين الأجانب في الدوري المصري:

- قاد المدرب الأوروجوياني الأهلي في بطولة الدوري هذا الموسم 16 مباراة حقق الفوز في 12 مباراة وتعادل في مباراة وخسر في مباراتين.

- خاض الأهلي مع لاسارتي 5 مواجهات أمام مدربين أجانب لفرق بيراميدز ووادي دجلة والزمالك وطلائع الجيش.

- حقق لاسارتي الفوز على المدربين الأجانب في مباراتين أمام "وادي دجلة 2-1 وطلائع الجيش 2-1"، وتعادل في لقاء أمام الزمالك بدون أهداف وخسر في مباراتين أمام بيراميدز بنتيجة 2-1 في لقاء الدور الأول و1-0 في لقاء الدور الثاني.

- أحرز الأهلي مع لاسارتي في بطولة الدوري 28 هدفًا وتلقت شباكه 9 أهداف.

خناقة بين الأهلي والزمالك على خليفة محمد صلاح

دخل ناديا الأهلي والزمالك في حرب شرسة على ضم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب الملقب بخليفة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويخطط الأهلي والزمالك لضم خليفة محمد صلاح في ظل حاجتهما الشديدة لجناح مميز وإن كان الأحمر بدأ المفاوضات منذ يناير الماضي.

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واقترب طاهر محمد طاهر من العودة والانتظام في التدريبات الجماعية مع المقاولون العرب، بعد العملية الجراحية التي خضع لها في غضروف الركبة.

رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب"

رفض رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي فكرة الاستمرار بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي رغم رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في بقائه.

وتمسك رمضان صبحي بالرحيل بعد نهاية هذا الموسم لرغبته في العودة للعب في أوروبا لتحقيق حلمه وإثبات ذاته.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة 6 شهور على أمل الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن الفريق خرج منه على يد صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية.

مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي

انقلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على جونيور أجايي جناح الفريق لتراجع مستواه في مباريات الدوري المصري.

وفوجيء مارتن لاسارتي بتراجع رهيب في مستوى جونيور أجايي مما أثر على شكل الأهلي هجوميًا لذلك أبدى غضبه الشديد من هذا التدهور.

وطلب لاسارتي من جونيور أجايي التركيز وعدم فقد الكرة بسهولة كما يحدث منه في الفترة الأخيرة.