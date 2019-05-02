شكرا لقرائتكم خبر عن صحافي فرنسي يكشف نشاط الدوحة الإرهابي تحت عباءة كرة القدم والان مع التفاصيل

وصف الصحافي الفرنسي، نبيل جليت، من جريدة "فرانس فوتبول" الشهيرة، باريس سان جيرمان بأنه نادٍ يوجد لتحقيق أهداف سياسية لمصلحة قطر، أكثر من الأهداف الرياضية، وذلك في حديث على إذاعة "أوروبا 1" لتحليل إخفاق النادي الباريسي بتحقيق الألقاب الأوروبية، وكذلك خسارته كأس فرنسا أمام رين.

وقال جليت: الهزائم داخل الملعب تكررت أكثر من مرة، ولم يتم إحداث أي تغيير في إدارة النادي، فناصر الخليفي بقي في منصبه، وهذا يوضح أن للملاك القطريين أهدافاً غير الرياضة وتحقيق البطولات.

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ورغم الصرف المالي الكبير للنادي الباريسي، إلا أنه لم يستطع تجاوز ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 3 مواسم متتالية، بعدما تعرض إلى "إهانات" في المسابقة القارية على يد برشلونة وريال مدريد وأخيراً مانشستر يونايتد، وامتد الأمر هذا الموسم إلى خسارة البطولات المحلية التي كان يعتاد الحصول عليها، واكتفى بلقب الدوري فقط.

وواصل جليت: القطريون يريدون الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، ليس لتزيين خزائن النادي، بل إنهم يريدون تحقيق مكاسب سياسية لقطر، وهذا ما يدل على أن النادي يستخدم كأداة سياسية، وهو أمر يتجاوز مسألة كرة قدم.

وزاد: لطالما حرص القطريون على إقحام باريس سان جيرمان في خارطة الأندية الأوروبية الكبيرة من أجل إبراز قطر على مستوى العالم، من خلال التعاقد مع نجوم عالميين مثل بيكهام وإبراهيموفيتش وأخيراً نيمار، وهو أقوى من النادي، لكن بالنسبة للملاك القطريين فهذه دعاية غير مسبوقة.