فنان العرب يطرب جمهور الدرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

يطرب فنان العرب محمد عبده جمهور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الليلة، عندما يطل عليهم من استاد الملك فهد الدولي بالرياض «الدرة» عبر أوبرت «مولد أمة» الذي أعيد توزيعه بصورة جديدة، وينتظر أن يشهد مشاركة النجم رابح صقر.

الأوبرت كتبه الشاعر الأمير سعود بن عبدالله، ولحنه محمد شفيق، وظهر للمرة الأولى في مهرجان الجنادرية 1410

ويحتفظ الاتحاديون بذكريات جميلة على ملعب الدرة، حيث كان أول فريق محلي يتوج على أرضه، بعد أن كسب النهائي أمام الاتفاق بهدف وحيد لأحمد جميل موسم 1408هـ.