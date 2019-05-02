رئيس اتحاد القدم: رعاية الملك مصدر فخر واعتزاز للرياضيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أعرب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي، عن تقديرهم البالغ وامتنانهم العظيم لتكرم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برعايته للمباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستجمع فريقي الاتحاد والتعاون، مؤكدا أنها ستكون مصدر فخر واعتزاز لشباب المملكة كافة، والرياضيين على وجه الخصوص.

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وأكد أن رعاية الملك تشريف لأسرة كرة القدم في المملكة عموما، ولمنسوبي ناديي الاتحاد والتعاون خصوصا، مشددا على أن بلوغ الناديين للمباراة النهائية، بما تحفل به من رعاية كريمة وما تحمله من اسم كبير هو إنجاز في حد ذاته، وتتويج سامٍ لموسمهما الرياضي.

وعبر عن سعادته بأن تأتي رعاية خادم الحرمين الشريفين للمباراة النهائية في الوقت الذي تشهد فيه جماهير كرة القدم، داخل المملكة وخارجها، موسما استثنائيا على المستويات الفنية والتنظيمية كافة، بفضل الدعم السخي الذي حظيت به الكرة السعودية بمختلف جوانبها من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، موضحا بأن ذلك جاء كتأكيد على ما يحظى به شباب الوطن في كل القطاعات من اهتمام كبير وحرص شديد من القيادة الرشيدة.

وأشار رئيس الاتحاد السعودي إلى أن المباراة النهائية ستكون فرصة سانحة للجماهير للتعبير عن امتنانها للقيادة الرشيدة لما توليه من دعم واهتمام كبيرين لقطاع الرياضة والشباب، منوها بالعمل الذي يبذله رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، من أجل مواكبة هذا الاهتمام لما فيه مصلحة الكرة السعودية.