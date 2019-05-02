التعاون يجبر إدارة الهلال على الاستقالة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشاهد الأمير محمد بن فيصل نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم الليلة من مقاعد المتفرجين، في أعقاب تقديم استقالته من رئاسة الهلال، على إثر خسارة الفريق مرتين من التعاون طرف المباراة النهائية اليوم، حيث اكتسحه بخمسة أهداف دون مقابل في نصف نهائي كأس الملك، قبل أن يكرر الفوز عليه بهدفين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الجمعة الماضية.

وكلفت هيئة الرياضة المهندس عبد الله الجربوع برئاسة النادي حتى نهاية الموسم، وعبد الإله المقرن أمينا للنادي، في اعقاب استقالة نائب الرئيس فهد الراشد والرئيس التنفيذي طارق التويجري.

وعجلت خسارة الهلال بطولة زايد للأندية العربية بعد الوصول للنهائي أمام النجم الساحلي التونسي، باستقالة الإدارة.