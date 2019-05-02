تنافس الحافلات المجانية يسبق النهائي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اشتد التنافس بين الاتحاد والتعاون على حشد جماهيرهما من جدة وبريدة إلى العاصمة للرياض، عبر حافلات مجانية لحضور نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الفريقين الليلة.

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بدأت إدارة الاتحاد مبكرا في تسيير حافلات مجانية لنقل الجماهير من جدة إلى الرياض لمؤازرة الفريق في المباراة النهائية، وفتح النادي أبوابه منذ يومين لتسجيل الجماهير الراغبة، وسط دعم من رئيس النادي لؤي ناظر ونائبه حمد الصنيع.

وقال بيان صادر عن الاتحاد «إن هذه الخطوة جاءت من جانب الإدارة نزولا عند رغبة الجماهير المتحمسة لدعم الفريق في هذه المباراة المصيرية»، وأشار إلى أنه تم استقبال الجماهير في أكاديمية الاتحاد فقيه لكرة القدم بمقر النادي عند البوابة الجنوبية، وغادرت الجماهير مساء أمس.

في المقابل خصصت إدارة التعاون 10 حافلات لنقل الجماهير من القصيم إلى الرياض ، لمؤازرة فريقها من داخل ملعب الملك فهد الدولي، وتبرع مجلس أعضاء الشرف بـ 5 آلاف تذكرة مجانية.