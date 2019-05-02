شكرا لقرائتكم حازم إمام جاهز لمباراة الزمالك ضد النجم الساحلى فى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك، بات جاهزا من الناحية الطبية لقيادة الجبهة اليمنى لفريقه أمام النجم الساحلى التونسى، بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها فى عضلة السمانة وغاب على أثرها عن بعض مباريات فريقه.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلى يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت على ستاد برج العرب انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود كهربا.

إلا أن أجواء المباراة التى ستقام فى تونس ترجح كافة التونسى حمدى النقاز للاستمرار فى تشكيل فريقه الأساسى أمام النجم رغم تراجع مستواه بشكل نسبى فى الفترة الأخيرة، الأمر الذى دفع جروس لعقد جلسة خاصة مع اللاعب للحديث عن ضرورة التركيز والعمل على استعادة مستواه فى أسرع وقت، خاصة وإنه يعد من أحد العناصر الأساسية للفريق الأبيض.