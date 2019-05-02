شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يمنع منتخب مصر من خوض ودية غينيا باستاد القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسببت اللوائح الخاصة بالاتحاد الأفريقي – كاف- لكرة القدم فى منع إقامة ودية منتخب مصر الأول أمام غينيا المقرر لها 16 يونيو باستاد القاهرة ، حيث تنص اللوائح على تسلم الكاف جميع الملاعب الخاصة بالبطولة قبل انطلاق البطولة بـ14 يوما وهو ما يصعب الأمر لتقام الودية باستاد برج العرب.

كان الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير اجيري طلب هانى أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة والمشرف علي إقامة ودية غينيا باستاد القاهرة من أجل تعود اللاعبين علي أرضية الملعب قبل البطولة التى تنطلق يوم 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين ،حيث بخوض الفراعنة مبارياتهم فى المجموعة الأولي باستاد القاهرة.

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وأسفرت قرعة أمم أفريقيا 2019 التى أقيمت فى منطقة الأهرامات عن وقوع المنتخب الوطنى فى المجموعة الأولى ويبدأ مبارياته بمواجهة زيمبابوي فى العاشرة مساء يوم 21 يونيو ثم الكونغو الديمقراطية فى العاشرة مساء 26 من نفس الشهر ثم أوغندا فى الجولة الثالثة فى التاسعة مساء يوم 30 يونيو.