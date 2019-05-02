شكرا لقرائتكم خبر عن طنطا يبدأ مفاوضات عودة " الشيخ" بعد العودة للممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل مجلس ادارة نادي طنطا في مفاوضات مكثفة مع أحمد الشيخ مهاجم حرس الحدود الحالي ولاعب طنطا السابق وذلك للانضمام لصفوف الفريق مجددا وذلك عقب عودة الفريق للدوري الممتاز .

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وشهدت الثلاث أيام الماضية جلسات مكثفة بين لاعب الحدود واعضاء لجنة الكرة بطنطا وذلك لتقريب وجهات النظر بين اللاعب والنادي بسبب الاختلاف في المقابل المادي الذي سيحصل عليه اللاعب عند التوقيع لابناء السيد البدوي .

يذكر ان احمد الشيخ من ناشئي طنطا وساهم من قبل في صعود الفريق للدوري الممتاز قبل الرحيل لطلائع الجيش ومنه لحرس الحدود قبل أن يدخل معه مجلس إدارة طنطا في مفاوضات مكثفة من اجل الانضمام للنادى الصاعد حديثا للدوري الممتاز .