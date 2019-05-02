شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. أحمد الكاس مديراً فنياً للأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منذ قليل الجلسة التى عقدت بين طارق السيد رئيس النادى الاوليمبى واحمد الكاس نجم الاوليمبى فى العصر الذهبى والمدير الفنى السابق لابو قير للاسمده وتم الاتفاق النهائي على تولى الكاس المهام الفنيه للاوليمبى للموسم الكروى الجديد . وتم الاتفاق على أن يقوم أحمد الكاس بتشكيل باقى الجهاز واعطائه جميع الصلاحيات الفنيه وتوفير جميع المتطلبات التى تساعده على العوده لدورى الاضواء والشهرة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسمياً.. أحمد الكاس مديراً فنياً للأوليمبى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.