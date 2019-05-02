رسمياً.. الجربوع رئيساً لنادي الهلال السعودي

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

وافق رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية عبد العزيز بن تركي الفيصل على استقالة الأمير محمد بن فيصل من منصبه كرئيس لنادي الهلال.

وقررالفيصل تكليف عبدالله بن عبدالعزيز الجربوع رئيساً للنادي حتى نهاية الموسم الحالي.

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وعينت الهيئة العامة للرياضة عبدالرحمن النمر نائباً للرئيس، بينما تولى عبدالإله المقرن منصب أميناً عاماً، وسليمان الهتلان أميناً للصندوق.

ويتواجد كل من طارق التويجري، سلطان سعيد، إبراهيم الحبردي، وهتان المصيبيح في التشكيل الجديد لمجلس الإدارة كأعضاء للنادي.

وعانى الهلال من النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، إذ خسر نهائي بطولة كأس زايد للأندية العربية (البطولة العربية للأندية) على يد النجم الساحلي التونسي، كما ودع بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بالخسارة أمام التعاون 0-5 في الدور قبل النهائي.

وواصل الفريق الأزرق ترنحه بالخسارة مجدداً 0-2 أمام التعاون ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين)، ليصبح في المركز الثاني بترتيب المسابقة برصيد 63 نقطة، بفارق نقطة خلف النصر (المتصدر) قبل مرحلتين على نهاية الموسم.