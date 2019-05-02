التعاون يطمح لمنجزٍ جديد والاتحاد للقب الثاني توالياً

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365- عبدالعزيز السديري:

برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يحتضن استاد الملك فهد الدولي بالرياض مساء اليوم الخميس الموافق 2-5-2019 نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين والذي سيجمع فريقي الاتحاد والتعاون.

ويسعى سكري القصيم خلال مشاركته الثانية تاريخياً بنهائي أغلى الكؤوس إلى تحقيق منجزٍ جديد يُسجل باسم القصيم عامة و “أصفرها” خاصة، ولاسيما بعد تغلبه على وصيف الدوري فريق الهلال على أرضه وبين جماهيره بنتيجة تاريخية كان قوامها 5 أهداف دون مقابل.

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حيث تعود المشاركة الأولى للتعاون في نهائي البطولة إلى عام 1990 حينما أصبح التعاون أول فريق في الدرجة الأولى يصل للمباراة الختامية؛ عندما خسر اللقاء أمام النصر بثنائية حملت توقيع ماجد عبدالله وصالح المطلق.

فيما يسعى العميد لتحقيق لقبه الثاني على التوالي والعاشر في تاريخه ليواصل اللحاق بغريمه التقليدي ومتزعم البطولة فريق الأهلي والمتوج بثلاثة عشر لقباً كان آخرها عام 2016م.

وسجل العميد خلال وصوله للدور النهائي عودة تاريخية؛ حيث استطاع من اخراج متصدر الدوري من الدور نصف النهائي برباعية، بعد أن كان الفريق يصارع الهبوط في أدنى مراكز الدوري خلال مجريات الموسم، قبل أن يعدل الاتحاديون مسار موسمهم الكارثي إلى أحد المواسم التي لاتنسى.