شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يرفض لعب مباريات الدورى و كأس مصر بدون اللاعبين الدوليين... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو اتحاد الكرة اقتراحا بلعب مباريات دور الـ16 و الـ8 لبطولة كأس مصر فى يونيو بدون اللاعبين الدوليين بسبب وجود القوام الأساسي للأهلى و الزمالك ومن بعدهما بيراميدز فى صفوف المنتخب الأول ومنتخب مصر الأوليمبي ليتم الإتفاق على تحديد مواعيد البطولة عقب مباراة الزمالك و النجم الساحلي المقرر لها الأحد المقبل بتونس فى إياب الدور قبل النهائى لدوري أبطال أفريقيا .

يذكر أن لقاء الذهاب بين الزمالك و النجم الساحلي التونسي و الذى أقيم الأحد الماضي باستاد برج العرب بالإسكندرية قد انتهي بفوز الزمالك بهدف دون رد أحرزه محمود عبد المنعم كهربا.