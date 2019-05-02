شكرا لقرائتكم صرف جميع المستحقات للاعبى الزمالك فور التأهل لنهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وعد مرتضى منصور رئيس الزمالك، لاعبيه بصرف جميع المستحقات، وكذلك صرف مكافآت خاصة حال تخطى عقبة النجم الساحلى والتأهل لنهائى الكونفدرالية.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلى يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت على ستاد برج العرب انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود كهربا.

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وحرص مرتضى منصور على توفير كافة سبل الراحة للفريق من أجل حصد بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية، حيث ستسافر البعثة إلى تونس على متن طائرة خاصة، كما قام مرتضى منصور بالتواصل مع السفارة المصرية فى تونس لتوفير إقامة خاصة لبعثة الفريق وتلبية جميع طلباتهم، مؤكدًا أن هذا الموسم سيكون استثنائى فى حصد جميع البطولات التى يشارك بها الأبيض، خاصة فى ظل الدعم الكامل من مجلس الإدارة وكذلك الجماهير البيضاء.