شكرا لقرائتكم إنبي يواجه بتروجيت الليلة فى ختام الجولة الـ31 من مسابقة الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تختتم اليوم الخميس منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري العام بإقامة مباراة تجمع انبى مع بتروجت فى تمام السابعة مساءاً على ستاد بتروسبورت فى ديربى البترول الذى يدخله الفريقان بمعنويات مرتفعة بعدما حقق كل منهما الفوز فى أخر ظهور بالمسابقة حيث فاز انبى على الجونة برباعية دون رد فيما فاز بتروجت على النجوم بهدفين مقابل هدف .

إنبي ضد بتروجيت



ويحتل انبى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 30 نقطة بعد أن لعب 29 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 12 وخسر 11 مواجهة وسجل لاعبيه 33 هدف وتلقت شباكه 37 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل بتروجت المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 30 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 29 هدف وتلقت شباكه 38 هدف .

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وعكف على ماهر، المدير الفنى لإنبى، على إصلاح أخطاء اللاعبين والتى ظهرت فى المباريات الماضية، فى الوقت الذى أشاد على ماهر بروح اللاعبين التى ظهرت فى مباراة الجونة، والتى حسمها الفريق البترولى برباعية نظيفة ، ويسعى المدير الفنى لإنبى فى تحقيق الفوز على بتروجت واستغلال الحالة المعنوية الجيدة للاعبين لمواصلة الأداء الجيد واستمرار الانتصارات ، كما قرر مسئولو إنبى، تحفيز اللاعبين بمكافآت اللائحة المقدرة بـ30 ألف جنيه عن كل مباراة وذلك من أجل عبور موقعة بتروجت ومواصلة التقدم للابتعاد عن منطقة الخطر بالدورى.

إنبي ضد بتروجيت



فى المقابل طالب محمد عودة المدير الفنى لبتروجت لاعبيه بحسم ديربى البترول لصالحهم لمواصلة خطة النجاة من شبح الهبوط واحتلال مركز فى منطقة الامان بجدول الدوري ، ويعول محمد عودة كثيرا على أحمد عبد الرسول فى قيادة الخط الخلفى بالإضافة للتقدم فى الهجمات المرتدة والكرات الثابتة بعد غيابه عن مباراة النجوم الاخيرة بسبب الايقاف .