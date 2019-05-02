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الأهلي يبدأ تسويق لاعبيه المجمدين فى انتقالات الصيف

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق بالنادي بدء رحلة تسويق عدد من لاعبي الفريق الذين لا يُشاركون مع الفريق بشكل منتظم طوال الفترة الماضية والذين أستقر النادي على رحيلهم بنهاية الموسم الجاري بالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق .

وقال مصدر في الأهلي أن هناك بعض اللاعبي الذين بات رحيلهم مسألة وقت فقط يأتي في مقدمتهم أحمد علاء ومحمد نجيب الذى سيُخيّره مسئولي الأهلي بين الاعتزال أو الرحيل لأى ناد أخر لعدم وجود مكان له في قائمة الفريق الموسم الجديد فيما مازالت المفاوضات جاري بشأن عدد أخر من اللاعبين لم يتم تحديد مصيرهم، ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة جلسات بين رئيس النادي وأمير توفيق في حضور سيد عبد الحفيظ لحسم مصير هؤلاء اللاعبين الذين يرغب الاهلي في تسويقهم بشكل يستفيد منه النادي مالياً بجانب الاستفادة من رحيل بعضهم على سبيل "المقايضة" من خلال رحيلهم لأندية مقابل التعاقد مع بعض لاعبيها.

 

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