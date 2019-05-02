تذكرة دورى أبطال أوربا = 11 مواجهة للفراعنة فى أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق برشلونة الإسبانى في الفوز علي نظيره ليفربول فى ذهاب الدور قبل النهائى لدورى أبطال أوروبا على ملعب "كامب نو" ، بثلاث أهداف نظيفة .
ووصل سعر تذكرة مباراة اليوم بين ليفربول ، و برشلونة 119 يورو ، أى إذا أردت أن تحضر مباراة لمحمد صلاح ، و ميسى ، فعليك أن تدفع هذا المبلغ ، و الذى يوازى بسعر الصرف اليوم ألفان و 284 جنيها مصريا ، وبالتحديد 2.284.94 جنيها .
وبالتزامن مع إعلان اللجنة المنظمة لبطولة أمم أفريقيا أسعار تذاكر مباريات البطولة ، و التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل ، و التى جاءت بقيمة 200 جنيها للدرجة الثالثة ، و 400 جنيهاَ للدرجة الثانية و600 جنيهاً للدرجة الأولى و500 جنيهاً للدرجة الأولى العلوية و2500 جنيها للمقصورة الرئيسية، على أن تكون أسعار تذاكر المباريات الأخرى التي لا يلعبها المنتخب المصري كالتالي: 100 جنيهاً للدرجة الثالثة، و300 جنيهاً للدرجة الثانية و500 جنيهاً للدرجة الأولى .
فإن حضور مباراة للفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا لن يكلفك سوى 200 جنيها فقط ، والتى ستشهد حضور ومشاركة عدد كبير من نجوم الفراعنة المحترفين عغلى رأسهم صلاح و الننى و تريزيجيه ،.
ومقارنة بسعر مباراة ليفربول و برشلونة فإن سعر تذكرة واحدة فى دورى الأبطال يساوى 11 تذكرة فى بطولة أمم أفريقيا بمصر
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