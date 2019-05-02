ملف الأربعاء.. مصير بو طيب من مباراة النجم.. اعتداء النافورة.. وهدف علي التاريخي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الأربعاء العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
قصة مصورة.. معلول.. بين الإحباط وإهداء الأهلي ٣ نقاط قاتلة
بهدف +90.. الأهلي يحقق فوزًا قاتلاً أمام الجيش ويقاسم بيراميدز الصدارة
الاختبار الطبي يحدد موقف بوطيب من لقاء النجم
ثنائية "علي" لم تشفع.. الداخلية يخطف تعادلًا صعبًا أمام المقاولون
بالفيديو.. القصة الكاملة لـ"اعتداء النافورة" بين جماهير ليفربول وبرشلونة
لاعب المقاولون يسجل أسرع هدف في الموسم
كاسياس يتعرض لأزمة قلبية في مران بورتو
مصدر يكشف لمصراوي.. اتجاه لتأجيل قمة الأهلي والزمالك لما بعد كأس أمم أفريقيا
بالفيديو.. ميسي يصل لـ600 هدف بتصويبة ساحرة أمام ليفربول
فحص طبي لعاشور بعد مباراة الجيش.. واستئناف المران الخميس
تقرير.. هل يحقق برشلونة معادلة 50:50 على حساب تفوق ليفربول التاريخي بالأبطال؟
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