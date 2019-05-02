رياضة | موعد مباراة التعاون ضد الاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة التعاون ضد الاتحاد في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم اليوم الخميس فعاليات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم بمواجهة فريق نادي التعاون ضد الاتحاد والتي تجمع الفريقان على ملعب إستاد الملك فهد الدولي.

وفي التقرير التالي يأخذكم " الخليج 365 الرياضي " في جولة من أجل تعريفكم ببعض المعلومات الخاصة بالفريقين قبل المباراة بالإضافة إلى توقيتها والقنوات التي ستقوم ببثها على الهواء مباشرةً

وكان التعاون قد وصل إلى الدور النهائي من البطولة بعد فوزه في الدور نصف النهائي على فريق نادي الهلال بخمسة أهداف مقابل لا شيء في نتيجة أدت إلى رحيل مجلس إدارة الزعيم.

Advertisements

في المقابل عبر فريق نادي الاتحاد إلى المشهد الختامي على حساب فريق نادي النصر بالفوز عليه برباعية مقابل هدفين حيث وصلت المباراة إلى شوطين إضافيين بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي والإضافي.

ومن المنتظر أن تبدأ المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة والنصف مساءاً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت جرينيتش العالمي.

وسينقل اللقاء على الهواء مباشرةً عبر قناة السعودية الرياضية المتخصصة في نقل جميع المباريات الخاصة بالأندية والمنتخبات في المملكة.