رياضة | موعد مباراة تشيلسي ضد اينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي ضد اينتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه فريق تشيلسي الإنجليزي، منافسه فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني اليوم الخميس 2 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وستقام المباراة بين فريق تشيلسي الإنجليزي، وفريق اينتراخت فرانكفورت الألماني في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق تشيلسي :-

حراسة المرمى : كيبا.

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خط الدفاع : ازبيلكوتا - ديفيد لويز - كريستينسين - الونسو.

خط الوسط : كانتي - جورجينهو - باركلي - بيدرو.

خط الهجوم : هازارد - جيرو.

ويرغب فريق تشيلسي في تحقيق لقب أوروبي، وذلك بعد غياب اللقب عن خزائن الفريق الإنجليزي، بينما يريد آينتراخت فرانكفورت في الاطاحة بالبلوز من البطولة، والصعود إلى الدور النهائي من البطولة الأوروبية.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني، وفريق تشيلسي الإنجليزي في بطولة الدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.