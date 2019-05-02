رياضة | موعد مباراة فالنسيا ضد أرسنال في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة فالنسيا ضد أرسنال في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق فالنسيا الإسباني، مع فريق أرسنال الإنجليزي اليوم الخميس 2 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأوروبي.

وستقام المباراة بين فريق أرسنال الإنجليزي، وفريق فالنسيا الإسباني في الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة عبر قناة بين سبورتس الرياضية 1 HD.

ويأتي التشكيل المتوقع لفريق أرسنال :-

حراسة المرمى : بيتر تشيك.

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خط الدفاع : نيلس - كوسينلي - سوكراتيس - مونريال.

خط الوسط : جندوزي - تشاكا - مسعود أوزيل - ايوبي.

خط الهجوم : أوباميانج - لاكازيت.

ويرغب فريق أرسنال في تحقيق لقب أوروبي، وذلك بعد غياب اللقب عن خزائن الفريق الإنجليزي، بينما يريد فالنسيا في الاطاحة بالجانرز من البطولة، والصعود إلى الدور النهائي من البطولة الأوروبية.

كما يمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة البث الحي والمباشر لمباراة فريق فالنسيا الإسباني، وفريق أرسنال الإنجليزي في بطولة الدوري الأوروبي عبر موقع الخليج 365 الرياضي.