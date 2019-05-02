رياضة | صراع إنجليزي إيطالي على نجم آياكس بسبب الشرط الجزائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صراع إنجليزي إيطالي على نجم آياكس بسبب الشرط الجزائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية ألمانية بأن المغربي حكيم زياش نجم آياكس الهولندي يمتلك شرطا جزائيا ضعيفا للغاية في عقده مع النادي الهولندي ويقدر بـ25 مليون يورو.

وأشارت صحيفة بيلد الألمانية إلى أن الشرط الجزائي في عقد زياش يعتبر ضعيفا للغاية مقارنة بالمستويات التي يقدمها النجم المغربي في الدوري الهولندي ودوري أبطال أوروبا مع آياكس.

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وساهم زياش في 41 هدفا بين صناعة وتسجيل خلال 45 مباراة شارك فيها في مختلف المسابقات.

وكشف موقع ترانسفير ماركت المتخصص في تقييم أسعار اللاعبين في شهر ديسمبر الماضي عن القيمة السوقية لزياش والمقدرة بـ35 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة الألمانية بأن عدة أندية أوروبية أبرزها توتنهام الإنجليزي وروما وإنتر ميلان الإيطاليين أبدوا رغبتهم في التعاقد مع زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.