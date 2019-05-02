رياضة | ديبالا يقترب من الرحيل عن يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ديبالا يقترب من الرحيل عن يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن يوفنتوس مستعد للاستماع إلى عروض التي ستصل باولو ديبالا من أجل الإستغناء عنه في الميركاتو الصيفي المقبل.
وأشارت التقارير إلى أن يوفنتوس مستعدا للاستفادة من بيع ديبالا في الوقت الذي يسعى فيه ماسيميليانو أليجري المدير الفني للفريق لإجراء إضافات كبيرة إلى تشكيلة الفريق الأول.
وذكرت التقارير أنه لا يزال هناك أكثر من ثلاث سنوات متبقية في عقد ديبالا تاركًا يوفنتوس في وضع يمكنه من خلاله طلب أموال كبيرة مقابل التخلي عن خدماته.
وكانت عدد من التقارير ربطت عدد كبير من الأندية الكبرى برغبتها في ضم ديبالا أبرزها مانشستر يونايتد وبرشلونة وليفربول وباريس سان جيرمان.
يذكر أن ديبالا كان قد صرح عن رغبته في أن يزامل صديقه المقرب بول بوجبا نجم مانشستر يونايتد.