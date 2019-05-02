الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الخميس والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: تجرى مساء اليوم الخميس الموافق 2-5-2019 مباريات مثيرة في عالم الساحرة المستديرة ، حيث يواجه الاتحاد فريق التعاون في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للأبطال ، فيما يلعب ارسنال مع فالنسيا الاسباني وتشيلسي مع انتراخت فرانكفورت في الدوري الأوروبي “اليوروباليغ”. Advertisements وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365: مشاهدة مباراة تشيلسي وانتراخت فرانكفورت بث مباشر في الدوري الأوروبي

https://www.alweeam.com.sa/588745 مشاهدة مباراة ارسنال وفالنسيا بث مباشر في الدوري الأوروبي

https://www.alweeam.com.sa/588742 مشاهدة مباراة الاتحاد والتعاون بث مباشر في نهائي كأس خادم الحرمين للأبطال

https://www.alweeam.com.sa/588739

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