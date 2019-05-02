شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور المتناقض.. يهاجم عبدالرحمن جمال في «الزمالك اليوم» ويشيد باحترافيته في «الكرة مع دريم» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

ظهر الكابتن خالد الغندور، لاعب نادي الزمالك السابق ومقدم برنامج «الزمالك اليوم»، على قناة المحور، متناقضًا في الحديث عن مصوّر المصري اليوم، عبدالرحمن جمال، وواقعة الاعتداء عليه من عدد من لاعبي وإداري نادي الزمالك عقب انتهاء مباراتهم مع نادي «بيراميدز» في الدوري المصري.

وكان الكابتن خالد الغندور، خلال تقديمه حلقة برنامج الكرة في دريم، بتاريخ 27 نوفمبر عام 2015، أثنى على احترافية المصوّر عبدالرحمن جمال خلال الحلقة قائلا: «أنا عايز أشكر اللي جبلنا هذه اللقطات الحصرية من البرنامج التدريبي للمدربين للحصول على الرخصة c واللي شارك فيها أبوتريكة ووائل جمعة وإبراهيم سعيد»، مؤكدا أن عبدالرحمن دائما ما ينفرد باللقطات الرياضية الحصرية، واصفا إياه بـ«النشيط والمجتهد».

Advertisements

ورغم تلك الإشادات هاجم بندق عبدالرحمن جمال، خلال حلقة برنامج «الزمالك اليوم» على قناة المحور اليوم الأربعاء، متعمدًا عدم ذكر اسمه قائلا «هذا المصوّر»، مبديا اعتراضه على إصدار نقابة الصحفيين المصرية تجاه واقعة الاعتداء لاعبي وإداري نادي الزمالك على الزميل عبدالرحمن جمال.

وبخلاف ما ذكر خالد الغندور يحمل الزميل عبدالرحمن جمال تصريحًا من اتحاد الكرة لمتابعة كافة مباريات الدوري المصري والبطولات الأفريقية، كذلك مسموح له بالتواجد داخل الاستاد وملعب المباراة، ويحمل كاميرته الاحترافية الخاصة بجريدة المصري اليوم الذي يعمل بها مصوّرا صحفيًا.

وتباشر نيابة مدينة نصر التحقيقات في واقعة اعتداء حارس مرمى الزمالك محمود جنيش وإداري النادي على المصور الصحفي عبدالرحمن جمال وسرقة هاتفه الشخصي عقب انتهاء المباراة التي جمعت الزمالك وبيراميدز وانتهت بهزيمة الأبيض بهدف مقابل لا شئ.