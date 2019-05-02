شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك ينهى كافة الأزمات قبل موقعة 5 مايو فى سوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور، فى إنهاء كافة الأزمات التى تحيط بفريق الكرة الأول، وتذليل العقبات أمامه قبل المواجهة الهامة والمصيرية أمام النجم الساحلى التونسى.

تحدث مرتضى منصور مع اللاعبين والجهاز الفنى وطالبهم بغلق كل الملفات والتركيز فقط فى مواجهة النجم التونسى من أجل حصد بطاقة التأهل لنهائى الكونفدرالية الأفريقية، مؤكدًا إنه تعهد من قبل أن يقوم بتأجيل كافة مباريات الدورى التى ستأتى فى طريق الفريق حال تأهله للنهائى، لفرض حالة من التركيز على اللاعبين فى بطولة واحدة.

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كما طلب رئيس النادى من اللاعبين عدم التفكير فى مصير السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى، خاصة وأن عقده ينص على استمراره مع الفريق لحين انتهاء الموسم، كما أشاد مرتضى منصور بمحمود عبد المنعم كهربا وتألقه فى مباراة الذهاب أمام النجم، موضحًا أن اللاعب سيستمر مع الفريق فى حالة استمرار التزامه داخل وخارج الملعب، بالإضافة إلى طمئنة أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق بالحصول على فرصة للعودة لتشكيل الفريق مجددًا خلال الفترة المقبلة.

ويستعد الزمالك لمواجهة النجم الساحلى يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، وكانت مباراة الذهاب التى أقيمت على ستاد برج العرب انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود كهربا.