شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء يطلب التعاقد مع لاعب خط وسط طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل نادى الرجاء المطروحي برئاسة سعد أبوصندوق في مفاوضات جادة مع مسئولي طنطا من أجل الحصول علي خدمات نادر فؤاد لاعب خط وسط طنطا .

وطلب الرجاء من مسئولي طنطا تحديد المقابل المادي الخاص بإنتقال اللاعب لصفوف الرجاء خاصة بعد قرار ايمن المزين المدير الفني لطنطا بقيد اللاعب ضمن القائمة الاولي للفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز .

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وأجري ابوصندوق اتصالا هاتفيا بأيمن المزين المدير الفني للفريق الطنطاوي طلب خلاله الحصول علي الاستغناء الخاص باللاعب في الوقت الذي اكد المزين لرئيس الرجاء انه سيعرض الامر علي مجلس ادارة النادي في الوقت الذي الذي أكد فيه المزين لرئيس الرجاء ان الاتجاه الاقوي داخل نادي طنطا هو اعارة اللاعب خاصة وانه احد الركائز الاساسية للفريق منذ التعاقد معه مطلع الموسم الحالي .

ومن المقرر ان يتم مناقشة عرض الرجاء المطروحي خلال الاجتماع القادم لمجلس ادارة طنطا مع ايمن المزين المدير الفني لأبناء السيد البدوي والذي قرر بالامس الاستغناء عن 8 لاعبين عقب العودة للدوري الممتاز .

يذكر ان نادر فؤاد من ناشئي غزل المحلة ولعب اصيد المحلة لمدة موسمين قبل العودة مرة اخري لغزل المحلة والذي انتقل منه لصفوف طنطا وساهم في صعود الفريق لدوري الاضواء والشهرة قبل ان يطلب الرجاء المطروحي التعاقد معه بعد عودة طنطا للدوري الممتاز .