شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ الاستعداد لمواجهة النجوم وإشادة بحراس الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الكرة بالأهلى عصر اليوم،الخميس، الاستعداد لمباراة النجوم المقرر لها مساء الأحد المقبل بإستاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة الـ29 لبطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى سوف يستعيد فيها الفريق جهود حارسه شريف إكرامي بعدما غاب عن قائمة الفريق في مباريات الفريق الماضية للأصابة ، ورفض لاسارتي المدير الفني منح لاعبيه راحة عقب مباراة طلائع الجيش التي أقيمت أمس بالدوري.

فى الوقت الذى أبدى طارق سليمان، مدرب حراس المرمى بالفريق رضاه التام عن مستوى على لطفي حارس الفريق حينما يتم الدفع به في أي وقت،موضحاً أن الأهلي يضم حُراس مرمى على مستوى عالٍ من الكفاءة والقدرات الفنية العالية، كاشفاً أن محمد الشناوي يقدم مستوى جيدًا خلال مشاركته مع الفريق ويمتلك قدرات فنية عالية جعلته يُدافع عن عرين الفريق والمنتخب بشكل نال إشادة وتقدير الجميع، مُشيرًا إلى أن شريف إكرامي بدأ يشارك تدريجيًا في التدريبات بعدما تماثل للشفاء من إصابته الأخيرة بتمزّق في السمّانة والتى أبعدته عن مباريات وتدريبات الفريق قبل عدة أسابيع، مؤكداً أن عودة إكرامى ستُمثل مكسبًا وإضافة كبرى للفريق لما يمتلكه شريف من إمكانيات كبيرة وخبرات طويلة.

Advertisements