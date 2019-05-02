شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلى يبدأ رحلة البحث عن مدير فنى أجنبى لخلافة سيدومير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكثف مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان جهوده فى الوقت الحالى للبحث عن مدير فنى أجنبى بسيرة ذاتية قوية يقود الدراويش خلال الفترة المقبلة، حيث يرى المجلس أن المدرب الاجنبى هو الافضل للدراويش .

وقاد محمود جابر المدرب العام الاسماعيلى فى مباراته الاخيرة أمام حرس الحدود والتى خسرها بهدف دون رد.

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وكانت العلاقة بين الإسماعيلى ومدربه البلجيكى سيدومير وصلت لطريق مسدود بعد الخسارة من وادى دجلة بثلاثية دون رد فى الجولة قبل الأخيرة لمسابقة الدوري لاسيما بعد قررت إدارة النادى تعيين جهاز معاون جديد بصلاحيات فنية يضم محمود جابر مدرباً عاماً وعطية صابر مدرب مساعد وصبرى المنياوى مديراً للكرة وقبول اعتذار الثنائى أحمد قناوى ومحمد محسن أبو جريشة الأمر الذى اعتبره المدرب تقليص من صلاحياته ليغادر المران وتحيله إدارة النادى للتحقيق بسبب تصريحاته ضد القلعة الصفراء .

وبدأ مجلس إدارة النادى الإسماعيلى رحلة التخلص من سيدومير المدير الفنى للفريق ، وتدور مناقشات داخل المجلس الأصفر للوصول لصيغة تنهى العلاقة بين الدراويش ومدربه البلجيكى بدون أعباء مالية كبيرة علي خزينة النادي مع وجود عرضاً بمنحه راتب شهرين مقابل انهاء العلاقة ولكن المدرب مازال رافضاً ،وينص العقد على بند يحق لسيدومير الحصول على قيمة عقده كاملًا في حال فسخ التعاقد معه قبل نهاية الموسم الحالي وهو ما سيكبد الإسماعيلي مبلغًا كبيرًا.

و قاد الخواجة البلجيكى سيدومير الإسماعيلى هذا الموسم فى 15 لقاءً بالدورى، فاز فى 6 وتعادل فى مثلها وهزم بثلاث مباريات، وسجل الفريق 15 هدفاً بشباك المنافسين وتلقى 14 هدفاً، ويحتل الدراويش المركز السابع فى جدول الدورى برصيد 37 بعدما لعب 28 مباراة.