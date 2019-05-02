شكرا لقرائتكم خبر عن عادل فكري لاعب المنصورة أول صفقات غزل المحلة الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة المهندس إبراهيم صادق في التعاقد مع عادل فكري لاعب خط وسط المنصورة وذلك في صفقة انتقال حر لمدة ثلاث مواسم وذلك عقب انتهاء عقد اللاعب مع المنصورة ورفض اللاعب لتجديد عقده مع نادي المنصورة . Advertisements وقام اللاعب بالتوقيع علي عقود الانضمام لقلعة الفلاحين عقب الجلسة التي جمعت اللاعب بمجلس ادارة نادي غزل المحلة بحضور خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة ومحمد سلامة وكيل اللاعب والمهندس حسام عزو المشرف العام علي الكرة بنادي غزل المحلة . واكد فكري ان الهدف من الانضمام لنادي غزل المحلة هو مساعدة النادي علي الصعود لدوري الاضواء والشهرة موجها الشكر لجماهير وادارة المنصورة علي الفترة التي قضاها بين جدران اللاعب منذ الانضمام لنادي المنصورة منذ اكثر من ثلاث مواسم

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