شكرا لقرائتكم خبر عن ستاد فيصل يستضيف ودية المنتخب الأولمبي وفلسطين بحضور 15 ألف مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر خوض المنتخب الأوليمبي وديته أمام فلسطين يوم 16 يونيو المقبل باستاد فيصل الحسيني برام الله فى إطار استعداد الفراعنة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة و التى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل و المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

ويسع استاد فيصل الحسيني لـ15 ألف مشجع ومن المقرر أن تمتلئ مدرجات الاستاد بأعداد كبيرة من الجماهير لمتابعة ودية المنتخب المصري الأوليمبي الذى سيسافر بكامل عناصره الأساسية فى ظل رغبة شوقي غريب المدير الفني للاستقرار على التشكيلة المثالية.