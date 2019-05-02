محمد رشاد

قال أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، إن الملاعب المستضيفة لكأس الأمم الإفريقية 2019 ستكون مثل ملعب "كامب نو" معقل برشلونة الإسباني. وأضاف "شوبير"، في تصريحات لقناة "أون سبورت": "لن أتحدث عن التذاكر، لأن هناك من يعمل على هذا الأمر، وسيتم حسمه قريبًا، على تواصل دائم مع زملائي الأعزاء المسئولين عن البطولة، ومع كل اللجان".

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كانت هذه تفاصيل خبر شوبير: ملاعب كأس الأمم الإفريقية ستكون مثل كامب نو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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