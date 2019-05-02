موعد مباراة ليفربول القادمة ضد بنيوكاسل يونايتد.. تابع جدول مباريات ليفربول 2019 في الدوري الانجليزي...

نستعرض جدول مباريات ليفربول 2019، وموعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، حيث يواصل الفريق الإنجليزي بقيادة نجمه المصري محمد صلاح سلسلة النتائج الإيجابية هذا الموسم، ويتربع على صدارة الدوري الإنجليزي للموسم 2018-2019، ونجح في التأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا وضرب موعداً مع نادي بايرن ميونخ في الدور القادم.

موعد مباراة ليفربول القادمة

المباراة التاريخ التوقيت “القاهرة” ليفربول – توتنهام الأحد 31 مارس 17:30 ساوثهامبتون – ليفربول 5 أبريل 21:00 ليفربول – بورتو 9 أبريل 21:00 ليفربول – تشيلسي 14 أبريل 17:30 بورتو – ليفربول 17 أبريل 21:00 كارديف – ليفربول 21 أبريل 17:00 ليفربول – هيدرسفيلد 26 أبريل 21:00 برشلونة ضد ليفربول 1 مايو 21:00 نيوكاسل – ليفربول 4 مايو 16:00 ليفربول – ولفرهامبتون 12 مايو 16:00

تأمل جماهير ليفربول الغفيرة أن يكون عام 2019 هو عام إستعادة اللقب الغائب عن خزائن النادي منذ مطلع التسعينات، تحديداً من تسمية الدوري الإنجليزي “البريميرليغ”، فهل يتحقق الحلم ويعود ليفربول للتتويج بالبريميرليغ بعد 20 عام من الغياب مع مجموعة من أبرز اللاعبين أمثال المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، والهوندي فان ديك.

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وكان ليفربول قد حل وصيفاً لدوري أبطال أوروبا الماضي بعد أن نجح الفريق في بلوغ المباراة النهائية قبل الخسارة أمام ريال مدريد في كييف، وهي البطولة التي يمتلك النادي الإنجليزي لقبها في خمس مناسبات سابقة، وهو أكثر نادي إنجليزي على مستوى التتويج القاري.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل القادمة

تبدأ مباراة ليفربول ونيوكاسل القادمة يوم الأحد 4 مايو الساعة الرابعة مساءاً بتوقيت القاهرة.