كريم شحاتة: جروس لم يحقق إنجازا مع الزمالك وأتوقع رحيله

القسم الرياضى

أكد الإعلامي كريم حسن شحاتة، أن السويسرى "كريستيان جروس"، المدير الفني للزمالك، لم يحقق إنجازًا حتى الآن مع الفارس الأبيض، وأصبحت نتائج الفريق في تراجع خاصة بعد الخروج من البطولة العربية.

وأضاف "شحاتة"، خلال تقديم برنامجه "كورة كل يوم" عبر شاشة "الأولي"، أنه لا يتوقع استمرار "جروس" مع الزمالك الموسم المقبل