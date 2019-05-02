فقدان الذاكرة سر تبديل جيرالدو في مباراة الأهلي وطلائع الجيش

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال: كشف الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني الأهلي سر تغيير الأنجولي جيرالدو لاعب الفريق في المباراة التي انتهت قبل قليل أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري الممتاز

. وقال لاسارتي إن التغيير جاء بعد إصابة جيرالدو في نهاية الشوط الأول بعد صدام قوي مع حارس مرمي طلائع الجيش.

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