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تعليق ناري لـ ميدو عقب هزيمة ليفربول أمام برشلونة

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ياسمين تيسير


أبدى أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك السابق، رأيه في أداء الإنجليزي أمام مساء أمس، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي .

وكتب "ميدو"، عبر حسابه بموقع "تويتر": "زمان كان عندنا عيال في المنطقة بتاكل ازاز وبتتني الباريزه بعينيها!! بيفكرني بالعيال دي.. صاحب قدرات خارقة لا يمكن يكون إنسان طبيعي!! #برشلونه_ليفربول".

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