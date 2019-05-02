ياسمين تيسير
أبدى أحمد حسام ميدو، مدرب الزمالك السابق، رأيه في أداء ليفربول الإنجليزي أمام برشلونة مساء أمس، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
وكتب "ميدو"، عبر حسابه بموقع "تويتر": "زمان كان عندنا عيال في المنطقة بتاكل ازاز وبتتني الباريزه بعينيها!! ميسي بيفكرني بالعيال دي.. صاحب قدرات خارقة لا يمكن يكون إنسان طبيعي!! #برشلونه_ليفربول".
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق ناري لـ ميدو عقب هزيمة ليفربول أمام برشلونة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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