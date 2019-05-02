نبيل الحلفاوي يدافع عن النادي الأهلي

أحمد إبراهيم

دافع الفنان نبيل الحلفاوي، عن إدارة النادى الأهلى، بعد أن وجه البعض انتقادات للنادى لعدم طلب حكام أجانب فى مبارياته بالدورى الممتاز؛ وذلك بعد فوزه أمس، الأربعاء، أمام طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف؛ كما أن البعض يردد أن الأهلى يفوز بالتحكيم.

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