محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميًا بأبرز التصريحات، يوم الأربعاء 2 مايو 2019.
بالفيديو.. شوبير: ستشاهدون ملاعب كأس الأمم مثل "كامب نو"
رئيس الزمالك يتحدث عن.. خطوة كان سيتخذها لو أراد رحيل جروس.. واعتذار لجماهير ناديه
أول تعليق من إدارة الزمالك بشأن أنباء رحيل جروس
صلاح يتحدث عن.. لقب "الغطاس".. وماذا حدث في نهائي الأبطال أمام مدريد؟
أمير مرتضى ينفي رحيل جروس.. ويوضح: جلسته مع الرئيس للتحضير لمباراة النجم فقط
أمير مرتضى لـ"بي إن سبورتس": لديكم صورة مميزة لكن الشق الإخباري يدعو للـ"شفقة"
مدرب الجيش ينتقد حكم لقاء الأهلي.. ويسأل اتحاد الكرة عن العدالة
لاسارتي يوضح.. إصابة جيرالدو بفقدان الذاكرة.. وموقفه من أزارو
عبد الحفيظ: لم نفقد هويتنا.. ومباراة النجوم هي الأهم في الموسم
تريكة: تعلمت الركلات الثابتة من ميسي.. والكُرة ظلمت ليفربول
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الأربعاء.. اعتذار رئيس الزمالك لجماهيره.. وتعليق كلوب على هدف ميسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.