اتحاد الكرة يكلف خالد لطيف بوضع تصور للجهاز الفني لمنتخب الشاطئية

كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، خالد لطيف عضو مجلس الجبلاية، بوضع تصور للجهاز الفني الجديد لمنتخب الكرة الشاطئية. الكرة الشاطئية. كان اتحاد الكرة وجه الشكر إلى الجهاز الفني للمنتخب بقيادة أحمد عبد الرازق بعدما حصد المركز الثالث في بطولة أفريقيا التي أقيمت خلال شهر ديسمبر الماضي بشرم الشيخ. ومن المنتظر أن يعرض خالد لطيف تصوره على المجلس في اجتماعه المقبل.

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