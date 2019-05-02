رياضة | ريال مدريد يخطط لضم نجم توتنهام في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يخطط لضم نجم توتنهام في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يريد فريق ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع اللاعب الدنماركي كريستيان ايريكسن لاعب فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت تقارير إسبانية حسب صحيفة "دياريو آي أس"، إن الفريق الملكي يخطط لحسم صفقة ايريكسن، وذلك في الأيام القليلة القادمة، وعدم الدخول في مزايدات مع الأندية.

وشدد زيدان مدرب ريال مدريد على ضرورة ضم ايريكسن في الصيف، وتدعيم صفوف الفريق للعودة مرة أخرى للفوز والمنافسة على جميع الألقاب.