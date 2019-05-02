رياضة | باريس سان جيرمان يقترب من التعاقد مع الأخطبوط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يقترب من التعاقد مع الأخطبوط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت صحيفة " ديلي ستار " البريطانية في تقرير صادر أن إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي إقتربت بشده من تدعيم الصفوف والحصول على خدمات الأسباني دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويعتبر دي خيا واحد من الأهداف القوية التي يسعى ناصر الخليفي في إستقدامها من أجل تدعيم صفوف الفريق وسيكون أغلى حارس في العالم حيث سيحصل على راتب يصل إلى 24 مليون يورو في حاله نجح الفريق الفرنسي في الحصول على خدماته.

ولم تثمر المفاوضات حتى الآن عن أي جديد لكن الأمور مواتيه تماماً لإنهاء الصفقة خلال الفترة المقبلة خاصةً وأن الحارس الاسباني اليافع سينتهي عقده مع الفريق الإنجليزي الموسم المقبل وفي حالة لم يرحل في الصيف المقبل سيكمنه الرحيل بشكل حر مجاناً في يناير 2020.