رياضة | علاء نوح مديرا فنيا لأبو قير للأسمدة

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نجح مجلس إدارة نادي أبو قير للأسمدة في التعاقد مع علاء نوح لقيادة الفريق فنيا في الموسم الجديد خلفا لأحمد الكاس الذي أقترب بشدة من عودتة لبيته القديم نادي الأوليمبي السكندري.

وجاء تشكيل الجهاز المعاون لعلاء نوح كالتالي:

محمد أبو زيد مدرب عام ، رفعت محمد مدرب ، عبد السلام محمد مدرب لحراس مرمى ،حسين امين مخطط احمال أحمد نبيل مدير للكرة.

يذكر أن نادي أبو قير للأسمدة كان ينافس علي الصعود الموسم الماضي حتي الأسابيع الأخيرة وأحتل المركز الرابع برصيد 44 نقطة.