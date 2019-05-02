رياضة | "الكاس" مديرا فنيا جديدا للأوليمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الكاس" مديرا فنيا جديدا للأوليمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علم "الخليج 365 الرياضى" أن الكابتن أحمد الكاس اللاعب الدولى السابق لمنتخب مصر تولى رسميا قيادة فريق الأوليمبى السكندرى بدءا من الموسم المقبل .

وكان الكأس قد رحل عن قيادة أبوقير للأسمدة بعدما نجح فى قيادة الفريق لانهاء الموسم بالمركز الرابع بالمحموعة الثالثة بالقسم الثانى برصيد ٤٤ نقطة بعدما كان قريبا من الصعود للدورى الممتاز واستمر فى المنافسة حتى اخر ثلاث جولات قبل نهاية الموسم قبل أن يقتلع طنطا بطاقة الصعود للدورى الممتاز .

وقدم فريق أبوقير للأسمدة هذا الموسم أداءا مغايرا تماما لما كان عليه بالموسم الماضى حينما تولى الكأس المسئولية الفنية للفريق بعدما كان مهددا بالهبوط لدورى القسم الثالث قبل أن ينجح فى قيادته للبقاء .